Бывший разведчик Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Скотт Риттер сравнил министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса с лающим на Россию пуделем, сообщает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал сообщение главы МИД об ударе РФ по Украине, который заявил, что не видит желания Москвы заключить мир, и призвал послать России «громкий сигнал» о том, что предпринимать такие действия ей больше никто не позволит.

«Громче всего пудель лает, когда его вытаскивают из боя», — указал дипломату Риттер.

Экс-разведчик заявил, что РФ в настоящее время завершает то, что начали такие люди как Ландсбергис и их «кровожадные» партнеры по Североатлантическому альянсу.

«Продолжай лаять, пудель. Всем все равно», — подчеркнул Риттер.