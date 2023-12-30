Экс-разведчик США ответил главе МИД Литвы по поводу России
Бывший разведчик Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Скотт Риттер сравнил министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса с лающим на Россию пуделем, сообщает РИА Новости.
Таким образом он прокомментировал сообщение главы МИД об ударе РФ по Украине, который заявил, что не видит желания Москвы заключить мир, и призвал послать России «громкий сигнал» о том, что предпринимать такие действия ей больше никто не позволит.
«Громче всего пудель лает, когда его вытаскивают из боя», — указал дипломату Риттер.
Экс-разведчик заявил, что РФ в настоящее время завершает то, что начали такие люди как Ландсбергис и их «кровожадные» партнеры по Североатлантическому альянсу.
«Продолжай лаять, пудель. Всем все равно», — подчеркнул Риттер.
Ранее Министерство обороны России заявило, что за неделю по территории Украины было нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами. Целями были объекты военно-промышленного комплекса, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.