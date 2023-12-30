Байден 40% своего президентского срока провел в отпуске

Президент США Джо Байден за свой трехлетний срок в Белом доме суммарно больше года провел в отпусках. Такую информацию представил сервис Vacation Tracker национального комитета Республиканской партии.

С января 2021 года 47-й президент Соединенных Штатов отдыхал 418 дней, а это 39% всего времени своего президентства. Для времяпровождения вне рабочего кабинета Байден чаще всего выбирал один из двух особняков, а также довольно часто отправлялся на Виргинские острова, сообщает Life.

К слову, предшественник Байдена на посту президента США Дональд Трамп отдыхал всего 132 дня. Еще один бывший президент Барак Обама почти не отходил от дел, суммарно отдохнув чуть больше месяца.