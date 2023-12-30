Жену Зеленского раскритиковали после слов про удар России

Супруга Владимира Зеленского Елена после публикации об ударе по территории Украины со стороны России столкнулась с критикой украинских пользователей социальной сети X.

Она заявила, что Украина пережила очень тяжелую ночь из-за атак десятков ракет и дронов.

«Держимся вместе. Украинцы сильные. Мы выстоим», — написала она.

«Ты со своим мужем точно выстоишь! А что делать обычным украинцам?», — задал вопрос пользователь под ником неВатний Краматорськ.

«Мы выстоим, а вы сядете», — написал Hel60.

«Шла бы ты к *** (куда подальше. — Прим. ред.) вместе со своим "несокрушимым"», — заявил Dmytro B. Он пожелал «гореть в аду семейством и потомками».

«Спичрайтеров не коробит это писать? Скумбрия (прозвище Зеленской. — Прим. ред.) видимо шопится где-то и чихать хотела на обстрелы», — указал Victory.

«Прочитал комментарии и понял: вот так выглядит народная любовь», — заявил Файний Легінь.

«Лицемерная тварь», — назвал Зеленскую Pro Venom.