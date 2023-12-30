В СМИ появились подробности об уволенной помощнице Залужного
Уволенная внештатная советница главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного Алла Мартынюк, в 2000-х работала в России исполнительницей и актрисой, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Страна.ua».
Она потеряла работу после заявлений о том, что смерть в любом случае настигнет военнослужащих украинской армии. По данным издания, 39-летняя женщина училась актерскому мастерству в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения. В 2002 году она переехала в Москву, где решила сделать карьеру певицы: два года она была солисткой группы «Сливки».
В 2006 году Мартынюк дебютировала в российском комедийном боевике «Ненасытные», а после этого снялась еще в 14 фильмах и сериалах. Мартынюк вышла замуж за россиянина, в браке у нее родилась дочь, однако в 2008 году она развелась и вернулась в Киев. В 2014 году женщина поддержала «майдан», а с началом конфликта в Донбассе стала волонтером.
В своем недавнем интервью Мартынюк призвала родителей украинских военнообязанных не беспокоиться о том, что их сыновья идут на фронт, где могут погибнуть, поскольку смерть «все равно настигнет всех». По ее словам, украинцы должны просто верить, что их сын «действительно герой» и «цвет нации», а не думать о его возможной смерти в горячей точке. После этого Залужный заявил, что с 28 декабря у него нет помощников-консультантов на общественных началах. Он указал, что внештатные советники не имеют права публично комментировать какие-либо вопросы от его имени.