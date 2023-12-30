В ООН назвали последний удар по Украине одним из крупнейших с февраля

Последний массированный удар российской армии по территории Украины стал одним из крупнейших с февраля 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление на заседании Совбеза ООН помощника генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халеда Хиари.

По его словам, удары представляли собой одно из крупнейших нападений с воздуха.

29 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога продолжительностью около трех часов. Власти заявили о взрывах в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Запорожье, а также в Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении станции метро «Лукьяновская».