Залужный отстранил советницу за слова о неизбежности смерти для солдат ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный уволил свою внештатную советницу Аллу Мартынюк за слова о неизбежности смерти для украинских солдат. Об этом он написал в Telegram.

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По его словам, он отказался от ее помощи накануне, в четверг.

«Информирую, что с 28 декабря 2023 года у меня нет помощников-консультантов на общественных началах», — подчеркнул Залужный.

Главком отметил, что внештатные советники не имеют полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от его имени.