Владельца заводов по выпуску "Хортицы" обвинили в пособничестве РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение в "пособничестве России" главе наблюдательного совета холдинга Global Spirits Евгению Черняку, владеющему несколькими предприятиями по производству настоек, коньяков и бренди, вин, вермутов и слабоалкогольных напитков, в том числе водок "Хортица"и "Первак". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По материалам СБУ предъявлено обвинение алкогольному магнату Евгению Черняку. <...> Установлено, что в течение 2022 года только в виде уплаты налогов и сборов подчиненные ему предприятия перечислили в бюджет РФ около 6 млрд в гривневом эквиваленте (около $158 млн - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы.

Согласно данным следствия, предприятия, принадлежащие подозреваемому, закупали в России промышленные объемы спирта и другую сопутствующую продукцию. Уточняется, что обвинения предъявлены также шести топ-менеджерам данных компаний, в их помещениях на Украине проведены обыски. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на имущество холдинга и передачи его в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученных от коррупционных и других преступлений, информировали в СБУ.