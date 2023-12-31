$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

В «Исламском джихаде» заявили о прекращении переговоров о заложниках

Этого не произойдёт до вывода ЦАХАЛ из Газы.

В «Исламском джихаде» заявили о прекращении переговоров о заложниках
© РИА Новости

«Другие разговоры бесполезны», — отметил генсек радикальной группировки Зияд ан-Наххаля.

В последние дни в регионе обсуждается инициатива по обмену удерживаемых лиц, посредниками выступают Египет и Катар. Как сообщал телеканал Al Hadath, предложения Каира и Дохи включают освобождение гражданских лиц, остающихся в заложниках в анклаве, в обмен на определённое число содержащихся в израильских тюрьмах палестинцев, а также перемирие сроком на 20 дней.

Как указывали источники телеканала, лидер движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар рассматривал возможность положительного ответа на египетско-катарскую инициативу.

В мире
Яхья Синвар
Хамас
ЦАХАЛ