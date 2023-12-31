В «Исламском джихаде» заявили о прекращении переговоров о заложниках
Этого не произойдёт до вывода ЦАХАЛ из Газы.
«Другие разговоры бесполезны», — отметил генсек радикальной группировки Зияд ан-Наххаля.
В последние дни в регионе обсуждается инициатива по обмену удерживаемых лиц, посредниками выступают Египет и Катар. Как сообщал телеканал Al Hadath, предложения Каира и Дохи включают освобождение гражданских лиц, остающихся в заложниках в анклаве, в обмен на определённое число содержащихся в израильских тюрьмах палестинцев, а также перемирие сроком на 20 дней.
Как указывали источники телеканала, лидер движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар рассматривал возможность положительного ответа на египетско-катарскую инициативу.