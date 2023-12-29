Салливан обсудил с главой Бюро нацбезопасности Польши инцидент с ракетой

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с руководителем Бюро национальной безопасности Польши Яцеком Сиверой происшествие с ракетой, которая, по версии польской стороны, вторглась в воздушное пространство республики. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Салливан выразил солидарность с Польшей, нашим близким союзником по НАТО, поскольку ей приходится иметь дело с сообщениями о ракете, временно вошедшей в польское воздушное пространство", - говорится в письменном заявлении.

Помощник президента США также проинформировал о готовности Вашингтона в случае необходимости оказать Варшаве любую техническую помощь.