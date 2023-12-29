Бывшего замглавы Минобороны Украины обвинили в махинациях с закупками для ВСУ

Бывшего замглавы Минобороны Украины Вячеслава Шаповалова обвинили в махинациях с закупками для ВСУ, ему грозит до восьми лет тюрьмы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на украинское Госбюро расследований.

По данным агентства, обвинительный акт в отношении Шаповалова уже направили в суд. В нем говорится, что при закупке продуктов для армии экс-замглавы Минобороны нанес ущерб государству на сумму в размере 11,2 миллионов гривен (295 тысяч долларов) в части лишних расходов МО и 692 тысяч гривен (18 тысяч долларов) в части расходов на логистику ВСУ.