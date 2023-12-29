Зеленский приехал в Авдеевку
Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что приехал на окраину Авдеевки и вручил госнаграды бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Политик записал видео вблизи въезда в город. Зеленский проведал 110-ю отдельную механизированную бригаду имени генерал-хорунжего Марка Безручко.
Ранее украинский эксперт Константин Машовец сообщил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) достигли успехов, наступая на Авдеевку с юга. По его словам, российские силы серьезно улучшили свои позиции в районе сел Водяное и Тоненькое.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный допустил, что Российская армия может взять Авдеевку.
«Ведение военных действий подчиняется своим законам, которые не зависят от того, понравится ли это депутатам или журналистам», — сказал он.
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