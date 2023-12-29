В Польше объявили о планах устроить крупный протест из-за ситуации в госСМИ
Глава фракции «Право и справедливость» сейма Польши Мариуш Блащак сообщил, что оппозиция готовит крупную акцию протеста в связи с ситуацией в государственных СМИ. Его слова приводит «РИА Новости».
Блащак уточнил, что проведение акции запланировано на 11 января на 16:00 по местному времени. Ее намерены организовать перед зданием сейма Польши.
«Мы вместе выразим протест против того, что премьер-министр страны Дональд Туск вводит цензуру. Мы громко выразим протест против лишения поляков доступа к важной информации, нарушения конституции, законов, решений Конституционного суда», — сказал Блащак.
По его мнению, только «голос тысяч поляков помешает Туску дальше присваивать и разрушать республику».
Также Блащак отметил, что лозунгом акции станет «Протест свободных поляков».
Ранее польская оппозиция заявляла о намерении обжаловать ликвидацию государственных СМИ в прокуратуре. Причиной стало решение Минкульта страны ликвидировать госСМИ в связи с прекращением их финансирования — президент страны Анджей Дуда наложил вето на выделение денег для этого.