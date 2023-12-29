В Польше объявили о планах устроить крупный протест из-за ситуации в госСМИ

Глава фракции «Право и справедливость» сейма Польши Мариуш Блащак сообщил, что оппозиция готовит крупную акцию протеста в связи с ситуацией в государственных СМИ. Его слова приводит «РИА Новости».

Блащак уточнил, что проведение акции запланировано на 11 января на 16:00 по местному времени. Ее намерены организовать перед зданием сейма Польши.

«Мы вместе выразим протест против того, что премьер-министр страны Дональд Туск вводит цензуру. Мы громко выразим протест против лишения поляков доступа к важной информации, нарушения конституции, законов, решений Конституционного суда», — сказал Блащак.

По его мнению, только «голос тысяч поляков помешает Туску дальше присваивать и разрушать республику».

Также Блащак отметил, что лозунгом акции станет «Протест свободных поляков».