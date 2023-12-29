Названы десять ошибок Байдена в 2023 году

Колумнист The Washington Post Марк Тиссен составил список худших поступков президента США Джо Байдена в 2023 году. В частности, к ним он отнес его решение переизбраться на пост американского главы.

Всего в список вошло десять решений Байдена. На последнее место Тиссен поставил усугубление кризиса в сфере ухода за детьми, которое произошло из-за плана Белого дома, удваивающего стоимость найма помощниц по дому. Также, по словам колумниста, Байден сделал США более зависимыми от российского урана, ограничив его разработку у себя.

«..обошел Верховный суд в вопросе списания студенческих кредитов… не смог обуздать антисемитизм среди левых… позволил китайскому воздушному шару нарушить пространство США, а Ирану безнаказанно атаковать американское войска», — гласят другие пункты списка.

Кроме того Тиссен обвинил Байдена в обострении пограничного кризиса, блокировке вступления Украины в НАТО и медленной военной помощи Киеву.