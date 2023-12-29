Названы десять ошибок Байдена в 2023 году
Колумнист The Washington Post Марк Тиссен составил список худших поступков президента США Джо Байдена в 2023 году. В частности, к ним он отнес его решение переизбраться на пост американского главы.
Всего в список вошло десять решений Байдена. На последнее место Тиссен поставил усугубление кризиса в сфере ухода за детьми, которое произошло из-за плана Белого дома, удваивающего стоимость найма помощниц по дому. Также, по словам колумниста, Байден сделал США более зависимыми от российского урана, ограничив его разработку у себя.
«..обошел Верховный суд в вопросе списания студенческих кредитов… не смог обуздать антисемитизм среди левых… позволил китайскому воздушному шару нарушить пространство США, а Ирану безнаказанно атаковать американское войска», — гласят другие пункты списка.
Кроме того Тиссен обвинил Байдена в обострении пограничного кризиса, блокировке вступления Украины в НАТО и медленной военной помощи Киеву.
При этом самым худшим решением президента США, по мнению колумниста, стало переизбрание на пост американского главы в 2024 году. Свою позицию он объявил тем, что, согласно опросам, Байден является самым непопулярным президентом со времен окончания Второй мировой войны.