Столтенберг прокомментировал инцидент с ракетой в Польше

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет сохранять бдительность после ситуации с ракетой, которая пересекла воздушное пространство Польши. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление генсека.

Такое заявление Столтенберг сделал по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой. По его словам, НАТО будут следить за развитием ситуации и сохранять бдительность.

«Обсудил инцидент с ракетой в Польше с президентом Дудой. НАТО выражает солидарность с союзником, отслеживает ситуацию. <...> НАТО сохраняет бдительность», — заявил он.