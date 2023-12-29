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Столтенберг прокомментировал инцидент с ракетой в Польше

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет сохранять бдительность после ситуации с ракетой, которая пересекла воздушное пространство Польши. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление генсека.

Столтенберг прокомментировал инцидент с ракетой в Польше
© globallookpress.com

Такое заявление Столтенберг сделал по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой. По его словам, НАТО будут следить за развитием ситуации и сохранять бдительность.

«Обсудил инцидент с ракетой в Польше с президентом Дудой. НАТО выражает солидарность с союзником, отслеживает ситуацию. <...> НАТО сохраняет бдительность», — заявил он.

В Польше заявили о пролетевшей над территорией страны "российской ракете"

Ранее в воздушное пространство Польши залетел неопознанный объект со стороны Украины. Позже в польском Генштабе заявили, что объектом оказалась российская ракета.

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