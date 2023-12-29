$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

La Nacion: президент Аргентины Милей хочет встретиться с лидерами БРИКС

Президент Аргентины Хавьер Милей сообщил, что хочет встретиться с лидерами БРИКС. RT на русском

"Я хочу отметить приверженность моего правительства усилению двусторонних связей с вашей страной, особенно в том, что касается увеличения торгового оборота и инвестиций. В ожидании встречи с вами пользуюсь случаем выразить вам свое уважение", - говорится в письме. ТАСС

При этом издание утверждает, что президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и премьер-министр Индии Нарендра Моди получили послания с одинаковым содержанием. News.ru

Милей захотел встретиться с каждым лидером БРИКС
© globallookpress.com
В мире
Обзор медиа