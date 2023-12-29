Милей захотел встретиться с каждым лидером БРИКС

"Я хочу отметить приверженность моего правительства усилению двусторонних связей с вашей страной, особенно в том, что касается увеличения торгового оборота и инвестиций. В ожидании встречи с вами пользуюсь случаем выразить вам свое уважение", - говорится в письме. ТАСС