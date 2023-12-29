Милей захотел встретиться с каждым лидером БРИКС

Президент Аргентины Хавьер Милей сообщил, что хочет встретиться с лидерами БРИКС. RT на русском
"Я хочу отметить приверженность моего правительства усилению двусторонних связей с вашей страной, особенно в том, что касается увеличения торгового оборота и инвестиций. В ожидании встречи с вами пользуюсь случаем выразить вам свое уважение", - говорится в письме. ТАСС
При этом издание утверждает, что президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и премьер-министр Индии Нарендра Моди получили послания с одинаковым содержанием. News.ru