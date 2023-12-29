На Украине подтвердили, что население страны имеет много огнестрела

Глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил, что население страны имеет на руках «достаточно много оружия», но точного количества назвать не смог. Его слова приводит ТАСС.

© U.S. Air Force / Airman 1st Class Cydney Lee

Клименко отметил, что МВД «не может подсчитать» сколько оружия находится на руках у населения.

«Миллион или два миллиона. Это цифры, которые приводят наши международные партнеры, учитывая опыт других стран, на территории которых велись боевые действия», — сказал он.

Глава МВД добавил, после окончания конфликта на Украине население должно будет сдать это оружие, тем же, кто имеет право на его ношение потребуется легализовать его. Клименко считает, что данный процесс может длиться несколько лет, поэтому сейчас в Киеве разрабатывается проект закона «об оружии на руках у гражданского населения».