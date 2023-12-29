Украина получит от Германии кредит на восстановление энергетики

Украина получит от Германии кредит в 24 миллиона евро на восстановление энергетического сектора. Соответствующее сообщение опубликовало Министерство финансов Украины в своем Telegram-канале. Lenat.ru
«Сегодня министр финансов Украины Сергей Марченко подписал гарантийное соглашение... что позволит привлечь кредитное финансирование в рамках проекта с национальной энергетической компанией «Укрэнерго», — говорится в сообщении. Газета.Ru
27 декабря сообщалось, что Евросоюз (ЕС) рассматривает план Б финансовой помощи Украине размером €20 млрд. ТАСС