Канье Уэст мог написать извинения перед евреями под давлением жены

Американский рэпер Канье Уэст мог принести извинения евреям из-за давления и критики со стороны супруги Бьянки Цензори, рассказали Daily Mail источники. По словам собеседников издания, жена музыканта «устала нянчиться» с мужем, а также боится, что Уэст подвергает семью опасности.

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Бьянка устала нянчиться с Канье. Она сказала ему, что его недавнее поведение было неприемлемым и что ему нужно извиниться, потому что он подвергал их опасности и подавал ужасный пример своим детям, — рассказал инсайдер.

Также источники газеты отметили, что, по мнению Цензори, таким образом супруг привлекает к себе внимание, и девушка от этого устала. Жене рэпера не нравится, что ее тоже считают антисемиткой, хотя это неправда и у нее есть множество друзей-евреев, которых она любит, и муж об этом знает.

Во вторник, 26 декабря, 46-летний исполнитель в Instagram (деятельность в РФ запрещена) на иврите принес извинения еврейскому народу после высказываний об Иисусе и Гитлере и появления в капюшоне ку-клукс-клана на недавней вечеринке в Лаг-Вегасе. Музыкант отметил, что не хотел никого ранить своими словами, и пообещал «искупить вину».