В Польше продолжили устанавливать местонахождение НЛО с Украины

Местонахождение неопознанного летающего объекта (НЛО), залетевшего в воздушное пространство Польши со стороны Украины, продолжают устанавливать. Об этом заявил пресс-секретарь оперативного командования Вооруженными силами (ВС) Польши Яцек Горышевский, сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что объект либо упал на территории Польши, либо продолжил свой полет и покинул пределы страны. «Мы проверяем записи данных наших радаров, чтобы исключить или подтвердить ту или иную версию. Сигнал был потерян северо-восточнее Замостья. Там сейчас идут поиски, упал ли на нашу территорию неидентифицированный объект или возможен другой сценарий», — объяснил пресс-секретарь.

По его словам, активная работа по выяснению подробностей происшествия и траектории полета объекта продолжается. Он уточнил, что около 20 солдат занимаются поисками на месте потери сигнала, а данные польских радиолокационных систем проверяются.