Зеленский уволил главу администрации Тернопольской области Труша

Глава администрации Тернопольской области Владимир Труш освободил занимаемую им должность. Указ о его увольнении подписал Владимир Зеленский.

В тексте опубликованного на сайте Зеленского документа указывается, что Труш сам подал заявление на увольнение. О причинах такого решения не сообщается.