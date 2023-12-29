Протестующие установили палатки на проезжей части в Белграде

Сторонники студенческой организации "Борьба", поддерживающей оппозиционную коалицию "Сербия против насилия", начали устанавливать палатки на перекрестке улиц возле зданий МИД и министерства госуправления республики в центре Белграда. Это является частью анонсированной ранее оппозиционерами 24-часовой блокады городских автомагистралей, сообщает телеканал N1. ТАСС

Сторонники прозападной оппозиции потребовали аннулировать итоги прошедших выборов, победу на которых одержала коалиция сербского лидера Александра Вучича. RT на русском