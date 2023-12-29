Белорусские пограничники нашли тело беженца, брошенное польскими силовиками

Пограничный комитет Белоруссии заявил, что польские силовики перетащили труп беженца на белорусскую территорию через калитку для животных. Об этом сообщается в Telegram-канале погранслужбы.

Брестские пограничники нашли тело иностранца на границе с Польшей 28 декабря. На теле мужчины обнаружили многочисленные гематомы.

«Исходя из характера следов, оставленных на месте происшествия, труп, вероятнее всего, был перемещен с сопредельной территории через калитку в заграждении», — подчеркивается в сообщении.

Погранкомитет обвинил Польшу в проведении «смертоносной политики» в отношении беженцев на границе с Белоруссией. Пограничники заявили, что это уже не первый раз, когда на территорию страны подбрасывают либо уже погибших беженцев, либо людей в предсмертном состоянии.

Как утверждает Погранкомитет Белоруссии, с начала 2023 года военные соседних стран ЕС убили 28 беженцев, 11 из них — в Польше.

В июле 2022 года Польша завершила строительство стены на границе с Белоруссией. Высота стены — 5,5 метра, протяженность — 186 километров (чуть меньше половины длины польско-белорусской границы). На возведение стены потратили около 350 миллионов евро. Польские власти решили построить заграждение в 2021 году после резкого роста потока мигрантов, которые пытались попасть в Польшу через Белоруссию.