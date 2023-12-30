Аргентина официально подтвердила отказ от намерения присоединиться к БРИКС

Президент Аргентины Хавьер Милей официально отказался от присоединения к БРИКС – организации, председательствовать в которой в 2024 году будет Россия. Новое аргентинское руководство уже сделало ряд антироссийских шагов и заявляет, что будет развивать отношения с «либеральными демократиями». Что это значит с точки зрения интересов России?

Президент Аргентины Хавьер Милей официально отказался от присоединения страны к БРИКС. Об этом говорится в соответствующем письме членам объединения. По его словам, в настоящее время он считает неуместным участие Аргентины в этом формате.

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Письмо было написано неделю назад, 22 декабря, но опубликовано правительством Аргентины в пятницу, последний рабочий день этого года. Милей, который называет себя «анархо-капиталистом», предложил странам БРИКС «интенсифицировать двусторонние связи» и увеличить «торговые и инвестиционные потоки». Он готов встретиться с каждым из пяти лидеров сообщества, в том числе президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Как пояснила глава МИД страны Диана Мондино, отказ был отчасти идеологическим. У Аргентины сейчас много экономических проблем, а цель БРИКС – торговать с государствами, с которыми у Буэнос-Айреса уже есть торговые отношения. Кроме того, страна намерена делать упор на развитии отношений с «либеральными демократиями», такими как США, Канада, Израиль, Новая Зеландия и Европа.

О том, что Аргентина не присоединится к БРИКС, Мондино дала понять еще в ноябре – спустя несколько дней после победы Милея на президентских выборах.

«Я не знаю, почему к БРИКС такой большой интерес», – говорила Мондино.

Тогдашний президент Аргентины Альберто Фернандес называл приглашение «прекрасной возможностью».

«Мы открываем возможности выхода на новые рынки, консолидации существующих рынков, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и увеличения импорта», – говорил Фернандес.

Летом в ходе избирательной кампании Милей выступал против вступления в БРИКС, а также предлагал отказаться от национальной валюты в пользу доллара, упразднить центробанк, существенно сократить госаппарат, а во внешней политике ориентироваться на США.

Милей обещал избирателям резко встряхнуть внешнюю политику, включая отношения Аргентины с двумя основными торговыми партнерами – и странами-основателями БРИКС – Бразилией и Китаем. На протяжении всей кампании политик пренебрежительно отзывался о странах, где правит «коммунизм», и заявлял, что не будет поддерживать с ними дипотношения, несмотря на растущие китайские инвестиции в Южную Америку.

В частности, он назвал бразильского лидера Луиса Инасиу Лулу да Силву «разгневанным коммунистом», а правительство Китая сравнил с «убийцей», пригрозив разорвать связи.

«Я бы не стал способствовать развитию отношений с коммунистами», – заявил Милей в августе.

В БРИКС входит Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Участники августовского саммита в Йоханнесбурге официально пригласили присоединиться к объединению с 1 января 2024 года ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иран, Аргентину, Египет и Эфиопию. На страны БРИКС приходится около 40% населения мира и более четверти мирового ВВП.

Со следующего года Россия будет председательствовать в БРИКС и проведет главный саммит в Казани.

Особый акцент Москва сделает на налаживании практической работы с новыми членами организации и расширении влияния БРИКС в мире. С этой целью запланировано несколько сотен различных мероприятий.

«Этот шаг не имеет особого значения для России. Мы были готовы к этому, Милей еще до президентских выборов заявлял о том, что не подпишет документов о вступлении Аргентины в БРИКС», – считает Николай Калашников, советник директора Института Латинской Америки РАН, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД).

Но демарш Милея имеет негативное значение в силу того, что Россия нацелена на сотрудничество с Латинской Америкой, в том числе с Меркосур (общий рынок стран Южной Америки).

«Куда большее значение это имеет для Бразилии, потому что вступление Аргентины в БРИКС способствовало бы укреплению экономического сотрудничества между двумя странами. Но учитывая тяжелое экономическое положение Аргентины, БРИКС не очень пострадает от отказа присоединиться», – уверен Калашников.

«Для БРИКС отказ Аргентины – это удар по имиджу, потому что были достигнуты некие договоренности, в объединение не могут вступить все желающие. Другое дело, что отказ был предсказуемый, потому что Милей достаточно четко обозначил свою позицию во время избирательной кампании. Но это не значит, что он автоматически откажется от отношений с Китаем, что было бы странно – КНР один из крупнейших торговых партнеров Аргентины», – считает Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.

Эксперт прогнозирует, что если экономический план Милея не сработает, то ему придется искать новых партнеров и, возможно, обсуждать вопрос о членстве в БРИКС.

«Но если Милей вернется к вопросу членства в БРИКС, то я допускаю, что Аргентине придется начинать все сначала», – полагает специалист.

По мнению Хейфеца, действия Милея по БРИКС не связаны с тем, что председательствовать в объединении будет Россия, даже несмотря на то, что Зеленский был приглашен на инаугурацию нового президента, а Украине было решено передать купленные в 2011 году транспортные гражданские вертолеты Ми-171E российского производства.

«Милей не прерывает отношения с Россией, он изначально скептически относился к БРИКС. Новый президент делает ставку на финансовый сектор», – пояснил собеседник.

Калашников убежден, что присутствие Зеленского на инаугурации и решение по вертолетам – это антироссийские шаги. Посол РФ в стране Дмитрий Феоктистов заявлял по этому поводу, что Москва выступает против того, чтобы Аргентина передавала российские вертолеты «противникам России».

«Я сомневаюсь, что передача этих вертолетов сильно укрепит украинскую оборону, это демонстративный шаг – показать, на чьей стороне ты находишься», – отметил спикер.

Также это явные шаги в сторону Соединенных Штатов и НАТО, Милей прививает Аргентине проамериканскую модель поведения.