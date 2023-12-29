В Литве забраковали предложения по усилению ограничений для россиян

Юристы министерства юстиции Литвы пришли к выводу, что предложение усилить ограничения для граждан России и Белоруссии не соответствует правовым нормам Евросоюза. Об этом со ссылкой на портал LRT пишет «Газета.ру».

© Unsplash

По информации портала, юристы обратили внимание на ту часть предложений по ужесточению уже действующих в Литве ограничений, где говорится, что граждане России и Белоруссии «лишаются возможности обращаться за получением вида на жительство без оценки их индивидуальных обстоятельств».

«Положения проекта не соответствуют положениям директив ЕС», — отмечается в анализе экспертов министерства юстиции Литвы.

Издание отметило, что речь идет об ограничениях, согласно которым предлагается лишить как россиян, так и белорусов возможности подавать документы на визы в Литве, за исключением случаев, когда это происходит при посредничестве МИД республики.

А без таких виз невозможно подать заявление на получение временного вида на жительство в стране.

Ранее власти Литвы потребовали вывезти из страны авто с российскими номерами. В таможенной службе уточнили, что владельцы таких машин должны вывезти их за пределы страны и Евросоюза в течение полугода.