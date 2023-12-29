Xinhua: командующий ВМС Китая Дун Цзюнь возглавил Минобороны

Парламент Китая проголосовал за назначение Дун Цзюня на должность министра обороны. Об этом сообщило агентство Xinhua. "После голосования собрание приняло решение назначить Дун Цзюня министром обороны", - уточнили в сообщении. Новый глава Минобороны - главнокомандующий ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Адмирал занимал этот пост с 2021 года. Главу китайского министерства обороны, члена государственного совета Ли Шанфу отстранили от обеих должностей 24 октября. Осенью китайский парламент снял с постов трех министров. Отмечается, что министр финансов Китая Лю Кунь и министр науки и технологий Ван Чжиган работали в правительстве с марта 2018 года. Этой весной их полномочия были продлены еще на пять лет. При этом глава министерства обороны Китая Ли Шанфу проработал на своей должности семь месяцев.