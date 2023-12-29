В Великобритании рассказали о тайном плане властей на 2024 год

Оппозиционная Лейбористская партия готова к досрочным выборам в Великобритании в мае 2024 года, заявила министр теневого кабинета Эмили Торнберри, передает The Guardian. По ее словам, когда правящая Консервативная партия признает, что собирается пойти на голосование в эти сроки, является "самым большим секретом в Вестминстере".

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"Реакция всей страны такова: давайте. Страна отчаянно нуждается во всеобщих выборах", - отметила Торнберри.

Она добавила, что на возможность проведения выборов в мае указывают планы властей объявить бюджет в начале марта 2024 года - самая ранняя дата за 13 лет, не считая периода пандемии. Торнберри подчеркнула, что лейбористы готовы выступить против консерваторов.