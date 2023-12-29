В Польше заявили о прилетевшем с Украины неопознанном объекте
Утром в пятницу, 29 декабря, неопознанный объект вторгся в воздушное пространство Польши со стороны Украины. Об этом сообщает TVN24 со ссылкой на командование польской армии.
В командовании заявили, что с момента пересечения границы за объектом наблюдали средства ПВО, затем он исчез с радаров.
Других деталей представители армии не привели.
В середине ноября в польском селе Пшеводов, в восьми километрах от границы с Украиной, упала ракета и произошел взрыв, жертвами которого стали два фермера.
Позже в НАТО дали происшествию свою оценку, согласно ей, в Польше упала ракета ПВО Украины.
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