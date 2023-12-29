В Польше заявили о прилетевшем с Украины неопознанном объекте

Утром в пятницу, 29 декабря, неопознанный объект вторгся в воздушное пространство Польши со стороны Украины. Об этом сообщает TVN24 со ссылкой на командование польской армии.

В командовании заявили, что с момента пересечения границы за объектом наблюдали средства ПВО, затем он исчез с радаров.

Других деталей представители армии не привели.

В середине ноября в польском селе Пшеводов, в восьми километрах от границы с Украиной, упала ракета и произошел взрыв, жертвами которого стали два фермера.