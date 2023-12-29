Обзор иноСМИ: "Арктика как арена ядерной войны" и "злодеяния ЦРУ против Китая"

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«ЕС мешает США передать российские активы Украине»

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Администрация президента США Джо Байдена начала склоняться к идее конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. «Несколько противоречивое» предложение долгое время оставалось в подвешенном состоянии, несмотря на поддержку двухпартийного Конгресса, пишет The Washington Post.

Однако даже теперь этот план не удастся реализовать без поддержки со стороны ЕС, заявил газете чиновник из администрации Байдена. Собеседник WP отметил, что лишь около двух процентов замороженных активов РФ хранятся в США. Основная часть денег находится в Бельгии и Швейцарии. В ЕС, особенно в Германии, сильно сопротивление идее конфискации, так как этот шаг противоречит международному праву и способен подорвать доверие разных стран к евро.

«Арктика - потенциальная арена ядерной войны?»

Протяженность Полярного круга составляет почти 16 тысяч километров. Внутри него, на этом огромном, пустынном пространстве из земли, моря и льда, живут всего четыре миллиона человек. Арктика, занимающая четыре процента поверхности Земли, крайне негостеприимна и по большей части еще нетронута, пишет британский портал Spiked. При этом Россия может похвастаться половиной побережья Северного Ледовитого океана и половиной населения Арктики.

За Россией по присутствию в Арктике идут Швеция, Дания (которая владеет Гренландией), Исландия, Канада и США (а территория Аляски отделена от России Беринговым проливом шириной 86 километров). Spiked отмечает, что Арктика «уже давно является потенциальной ареной войны, особенно ядерной». Размещенные там американские и российские подлодки - средства стратегического ядерного сдерживания - оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами. Через Фареро-Исландский рубеж между Гренландией, Исландией и Британией субмарины РФ могут выходить в Атлантику. Америка и Канада намерены построить новые радиолокационные базы для сканирования Арктики на северо-западе США и в Онтарио. Основной целью баз станет обнаружение новых гиперзвуковых крылатых ракет. В то же время Россия, Китай и западные страны борются за огромные природные ресурсы Арктики, подчеркивает Spiked.

«ЦРУ открыто обсуждает свои злодеяния против Китая»

Китайское издание Global Times назвало шокирующей информацию, переданную газете The Wall Street Journal бывшими и нынешними сотрудниками разведки США: в статье WSJ утверждается, что сейчас в Китае «с трудом восстанавливается шпионская сеть ЦРУ». Директор ЦРУ Уильям Бернс сообщил, что бюджетные ресурсы, выделенные на китайскую миссию, за последние три года увеличились более чем вдвое.

Когда американцы открыто обсуждают шпионскую деятельность, они не испытывают стыда, отмечает Global Times. Вместо этого в США «существует необъяснимое чувство справедливости, как будто занятие шпионажем является их привилегией». По версии китайского издания, это связано с «разнузданной дерзостью, бесстыдством и доктриной «американской исключительности», развившимися после длительного доминирования США».

В США рассказали, что будет с численностью мирового населения

По подсчетам американских властей, население мира за последний год выросло на 75 миллионов человек, и к Новому году оно составит более восьми миллиардов, пишет ABC News.

Мировой темп прироста населения составил чуть менее одного процента, а темпы прироста в США - 0,53 процента (то есть на Штаты пришлась примерно половина мирового показателя)

По данным Бюро переписи населения США, в начале 2024-го в мире каждую секунду ожидается 4,3 рождения и две смерти. В США в начале года будет происходить одно рождение каждые девять секунд и одна смерть каждые 9,5 секунды. Однако иммиграция удержит население от сокращения, подчеркивает ABC News. Ожидается, что она будет прибавлять одного человека к населению США каждые 28,3 секунды.

«Россия потеряла восприимчивость к западным санкциям»

Аналитик Хайтам ад-Джунди заявил арабскому телеканалу Al Arabiya, что попытки Запада изолировать Россию и лишить ее доступа к зарубежным финансовым рынкам сделали страну «в значительной степени невосприимчивой к санкциям» и более адаптированной к ним. Дефицит бюджета РФ составляет всего около одного процента ВВП, а не шесть процентов, которые были в прогнозах.