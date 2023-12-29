Китай попытался использовать рок-группу для влияния на Тайване

Руководство Китая заподозрили в попытке использовать популярную тайваньскую рок-группу перед выборами президента, которые пройдут на Тайване в январе 2024 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как утверждают собеседники Reuters, Национальное управление радио и телевидения Китая обратилось к группе Mayday с просьбой публично поддержать тезис, что демократически управляемый Тайвань является частью Китая.

Mayday — одни из самых успешных тайваньских артистов в Китае. Как утверждается в отчете о безопасности, составленном в декабре властями Тайваня, китайские чиновники попросили группу присоединиться к «пропаганде в СМИ».

По словам собеседников агентства, рок-звезды не согласились предоставить КНР политическую услуг».

Два сотрудника службы безопасности Тайваня рассказали Reuters, что в рамках кампании давления китайские власти начали расследование в отношении Mayday. Причиной стали появившиеся в китайских соцсетях обвинения, что группа выступала в КНР под фонограмму, хотя посетителям концертов был обещан живой звук и фонограммы в целом запрещены в Китае.

Еще один источник Reuters, знакомый с ситуацией, утверждает, что после отказа группы делать пропекинские комментарии, китайские власти пригрозили Mayday штрафом за фонограмму.