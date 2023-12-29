Гуманитарный конвой обстрелян в секторе Газа
Израильские военные обстреляли гуманитарный конвой в секторе Газа, сотрудники не пострадали. Об этом со ссылкой на заявление директора по делам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа Томаса Уайта пишет РИА Новости.
По его словам, маршрут конвоя изначально был согласован с военными Израиля.
«Обстрелян гуманитарный конвой, возвращавшийся из северной части сектора Газа по маршруту, определенному израильской армией», — сообщил Уайт в своем аккаунте в соцсети Х.
При этом он подчеркнул, что среди сотрудников пострадавших нет, однако машина, на которой они ехали, получила повреждения.
7 октября палестинское движение ХАМАС атаковало гражданские и военные объекты Израиля, взяв заложников. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Армия обороны Израиля начала бомбить сектор Газа. Бомбардировки сопровождаются масштабными разрушениями и гибелью мирных жителей.
В конце ноября при посредничестве Катара сторонам удалось договориться о прекращении огня и обмене заложниками. Перемирие продолжалось несколько дней, однако 1 декабря военные действия возобновились. При этом 19 декабря президент Израиля Ицхак Герцог заявил о готовности Тель-Авива к новой гуманитарной паузе в секторе Газа для освобождения заложников.