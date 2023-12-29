Гуманитарный конвой обстрелян в секторе Газа

Израильские военные обстреляли гуманитарный конвой в секторе Газа, сотрудники не пострадали. Об этом со ссылкой на заявление директора по делам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа Томаса Уайта пишет РИА Новости.

По его словам, маршрут конвоя изначально был согласован с военными Израиля.

«Обстрелян гуманитарный конвой, возвращавшийся из северной части сектора Газа по маршруту, определенному израильской армией», — сообщил Уайт в своем аккаунте в соцсети Х.

При этом он подчеркнул, что среди сотрудников пострадавших нет, однако машина, на которой они ехали, получила повреждения.

7 октября палестинское движение ХАМАС атаковало гражданские и военные объекты Израиля, взяв заложников. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Армия обороны Израиля начала бомбить сектор Газа. Бомбардировки сопровождаются масштабными разрушениями и гибелью мирных жителей.