В Германии признали преуменьшение сил России в украинском конфликте

Силы России в украинском конфликте были преуменьшены, признал глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг. Lenta.ru
"Сначала мы не видели стойкости русских в том виде, в каком мы судим о них сегодня. Мы также не думали, что им удастся то, что мы сейчас ясно наблюдаем: наращивание, расширение своего военно-промышленного комплекса, увеличение производственных мощностей, несмотря на драконовский санкционный режим", - сказал Фройдинг. ТАСС
Он сообщил, что в начала специальной военной операции более 10 тысяч украинских солдат прошли подготовку в Германии. «С тех пор, как мы начали подготовку, только в Германии мы обучили более 10 тыс. украинских солдат. Мы начнем готовить еще два пехотных батальона в ФРГ с 4 января. Это должно и будет продолжаться», — заверил Фройдинг. Газета.Ru