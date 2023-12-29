В Германии признали преуменьшение сил России в украинском конфликте

Силы России в украинском конфликте были преуменьшены, признал глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг. Lenta.ru

"Сначала мы не видели стойкости русских в том виде, в каком мы судим о них сегодня. Мы также не думали, что им удастся то, что мы сейчас ясно наблюдаем: наращивание, расширение своего военно-промышленного комплекса, увеличение производственных мощностей, несмотря на драконовский санкционный режим", - сказал Фройдинг. ТАСС