В США уволили ректора университета за порно с женой

Попечительский совет кампуса Университета Висконсина в американском Ла-Кроссе уволил ректора Джо Гоу за съемки в порнографических видеороликах. Об этом пишет Wall Street Journal.

«В последние дни мы узнали о конкретных действиях доктора Гоу, которые нанесли университету значительный репутационный ущерб. Его действия были отвратительны», — заявил канцлер всех университетов штата Джей Ротман.

По данным WSJ, 63-летний Гоу вместе с женой — бывшим профессором университета 56-летней Кармен Уилсон — выпускали ролики на YouTube-канале Sexy Happy Cooking, в которых готовили вместе со звездами фильмов для взрослых. В размещающем эти видео аккаунте в Twitter были опубликованы сообщения с предложением перейти на сайты LoyalFans и OnlyFans, где доступны «полностью откровенные сцены».

Ректора, который занимал свой пост с 2007 года, возмутило решение об увольнении. По мнению Гоу, это нарушает его право на свободу слова и поправку к конституции США, запрещающую ограничения свободы слова и печати.