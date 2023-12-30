В Китае заявили об имеющейся возможности решить вопрос Тайваня

"Материковая часть решительно выступает против сепаратистских попыток добиться "независимости Тайваня" и обладает возможностями для защиты национального суверенитета и волей решить тайваньский вопрос и осуществить национальное воссоединение", - сказал он, комментируя высказывания заместителя главы администрации Тайваня Лай Циндэ о "независимости Тайваня" в ходе теледебатов кандидатов на пост лидера острова.



"В мире есть только один Китай, и материковая часть, и Тайвань принадлежат одному и тому же Китаю", - напомнил Чэнь Биньхуа, добавив, что "суверенитет и территориальная целостность Китая не терпят разделения".