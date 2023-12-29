Азербайджан раскрыл размер помощи Украине с начала СВО

Объем гуманитарной помощи Украине, оказанной Азербайджаном с начала СВО, достиг в сумме 34 миллионов долларов. Об этом на итоговой пресс-конференции заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана, передает «Интерфакс-Азербайджан».

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«В целом объем гуманитарной помощи, а также помощь на восстановление и реконструкцию, предоставленной Азербайджаном Украине, составляет более 57 миллионов манатов (около 34 миллионов долларов), половина из которых реализована в текущем году», — заявили в ведомстве.

В МИД также добавили, что в 2023 году Баку перечислил 2 миллиона долларов ближневосточному агентству ООН с целью оказания помощи гражданскому населению в секторе Газа.