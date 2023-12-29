В Ормузском проливе задержали пиратов

Сотрудники погранслужбы иранской провинции Хормозган задержали пиратов в Ормузском проливе. Они были одеты в военную форму, передает агентство IRNA.

© Газета.Ru

Пограничники заметили подозрительный катер во время патрулирования окрестностей острова Ларэк. На его борту плавсредства находились двое иранцев, которые уже были замечены в пиратстве. У задержанных нашли оружие.

В середине декабря командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции контр-адмирал Алиреза Тангсири заявил, что на базе ополчения "Басидж" сформирована морская милиция, в задачи которой входит для борьба с пиратством в Персидском заливе.