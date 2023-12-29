В Эстонии возмутились игнорированием Киева вопроса о высылке украинцев

Депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон посетовал на украинское посольство в Таллине за то, что оно не стало отвечать на его предложение выслать беженцев с Украины на родину для мобилизации. Об этом сообщает газета «Известия».

Накануне депутат опубликовал статью, в которой заявил, что у Киева есть серьезная нехватка человеческих ресурсов для пополнения вооруженных сил. По подсчетам Мадисона, на 14 ноября в Эстонии находились свыше 35 тысяч украинских беженцев под международной защитой, из которых около 7 тысяч не должны были покидать свою страну.

В начале декабря Мадисон обратился к послу Украины в Таллине Максиму Кононенко с этой статистикой. По его словам, Киев должен был подать официальное прошение к эстонским властям о возвращении годных к военной службе граждан, однако ответа не предложение последовало. 11 декабря он напомнил о своем обращении, однако столкнулся со «смущенным молчанием».

«Неужели в посольстве нет ни одного секретаря, который мог бы или захотел бы отвечать на письма? Есть ли у посла другая деятельность, из-за которой помощь Украине различными способами не является приоритетом?» — задался вопросами депутат.