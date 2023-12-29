В Белоруссии завершили клинические испытания своей вакцины от COVID-19

Клинические испытания белорусской вакцины от коронавируса завершены. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Белоруссии.

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"Сегодня реализован значимый для Республики Беларусь проект, итогом которого стало создание отечественной инактивированной цельновирионной вакцины для медицинской профилактики COVID-19", — говорится в сообщении.

В прошлых публикациях Минздрава говорилось, что промышленное производство собственной вакцины планируется начать в конце 2023 — начале 2024 года.

В ноябре в России завершили вторую фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19 на основе вируса гриппа. Ее готовят к третьей фазе, рассказали в Научно-исследовательском институте гриппа им. А. А. Смородинцева.