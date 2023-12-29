В Китае прокомментировали встречу по «формуле Зеленского»

Пекин продолжит участвовать в урегулированию украинского кризиса. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге. Газета.Ru

"Позиция Китая по украинскому кризису ясна и последовательна. Китай сохраняет приверженность своей конструктивной роли в прекращении огня и политическом урегулировании украинского кризиса", - отметила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос об участии китайской стороны в неофициальной встрече. ТАСС