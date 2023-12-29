В США сообщили об очередном штате, где Трампа могут отстранить от выборов

Американский штат Орегон может стать очередным регионом США, где экс-президенту Дональду Трампу могут запретить участвовать в местных праймериз. Об этом пишет американская газета Washington Post.

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"Попытки помешать Трампу баллотироваться в Мичигане и Миннесоте не увенчались успехом, и ожидается рассмотрение иска в Орегоне", - говорится в сообщении.

До этого высокопоставленный представитель избирательной комиссии штата, ссылаясь на решение, основанное на 14-й поправке конституции заявил, что Трамп не будет допущен до участия в праймериз Республиканской партии в штате Мэн.

Поправка запрещает лицам, принимавшим участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов или оказывавшим помощь и поддержку их врагам, занимать должности на службе США или отдельных штатов. Это изменение было внесено после Гражданской войны для ограничения прав политиков, участвовавших на стороне рабовладельческих штатов Юга.