Пентагон призвал грузоперевозчиков довериться его защите в Красном море

Военные США утверждают, что судоходным компаниям не стоит опасаться прохода по Красному морю и Суэцкому каналу даже в условиях атак хуситов. Они заверяют, что безопасность по ним обеспечивается многонациональными силами, передает Bloomberg.

В Минобороны США указали на активное взаимодействие Пентагона с промышленностью. Как отмечается, это необходимо для того, чтобы эффективно оценивать потребности. Кроме того, властям страны важно доказать, что международное сообщество готово помочь с безопасным проходом, добавили в ведомстве.

Хуситы (шиитское движение «Ансар Алла») — это группировка мусульман-шиитов, которые исповедуют зейдитский мазхаб, одну из правых школ в исламе. Преимущественно они проживают на севере Йемена.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. Боевиками ряда вооруженных группировок за три неполных месяца были нанесены десятки ударов по американским базам в макрорегионе. Кроме того, хуситы совершили свыше сотни нападений на корабли в Красном море.