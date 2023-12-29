СМИ узнали, каким провайдером пользовалась КНР при запуске «шпионского шара»

Американская разведка выяснила, что китайский «шпионский шар», пролетевший над США в 2023 году, использовал для связи и навигации американского интернет-провайдера. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух нынешних и одного бывшего американского чиновника.

По данным разведки, воздушный шар был подключен к американскому провайдеру для отправки и получения сообщений из Китая, в первую очередь связанных с навигацией. Выяснилось, что соединение позволяло шару отправлять пакетные передачи и собирать данные с высокой пропускной способностью в течение коротких периодов времени.

Название провайдера NBC News не уточняет.

По словам собеседников NBC News, пока шар находился в небе над США, Белый дом добивался «крайне секретного» постановления федерального суда, которое позволило бы спецслужбам вести электронное наблюдение за шаром и перехватывать отправленные и полученные им сообщения.

В конце января 2023 года в небе над США заметили воздушный шар «размером с три автобуса», который, как выяснилось позже, принадлежал Китаю. Американское правительство в течение нескольких дней отслеживало шар, пока он летал над северной частью страны. 4 февраля шар был сбит истребителем F-22.

Сообщалось, что шар находился на высоте, значительно превышающей уровень коммерческого воздушного движения, и не представлял военной или физической угрозы на земле. Однако траектория полета воздушного шара пролегала над «рядом секретных мест» в Монтане. Монтана — «дом» для подземных шахт межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, одной из потенциальных целей китайской разведки.