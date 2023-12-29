Французы рассказали, с кем из политиков выпили бы пива вместо Макрона

Подавляющая часть французов заявила, что предпочла выпить по кружке пива с главой партии «Национальное объединение» Мари Ле Пен, нежели с действующим президентом страны Эммануэлем Макроном. Об этом свидетельствуют результаты опроса Французского института общественного мнения и коммуникационного агентства CorioLink, которые опубликовали на сайте ifop.

Согласно опросу с говорящим названием Beer Test, больше всего французов хотели бы выпить с бывшим премьером, действующим мэром города Гавр Эдуаром Филиппом — 37%. Второе место с результатом в 35% заняла Ле Пен, а третье с результатом в 34% — действующий министр национального образования Габриэль Атталь. Макрон занял четвертое место с результатом в 28%.

Эксперты отмечают, что за шесть лет существования опроса Ле Пен стала более популярна как «собутыльница», набрав 10 процентных пунктов. Макрон, который в 2017 году получил поддержку в 44% голосов, наоборот, растерял доверие граждан Франции.