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В Иране казнены несколько человек за работу на «Моссад»

В Иране казнены несколько человек за работу на израильскую разведывательную службу «Моссад». Об этом пишет Mizan.

В Иране казнены несколько человек за работу на «Моссад»
© Lenta.ru

Вафа Хенаре, Арам Омари, Рахман Пархазо и Насим Намази за денежное вознаграждение поджигали дома и автомобили сотрудников иранских правоохранительных органов, говорится в решении суда. Отмечается, что осужденные намеревались подорвать безопасность страны.

Нетаньяху подтвердил, что посылал главу "Моссад" в Европу для переговоров по заложникам

Также уточняется, что всего по делу о сотрудничестве с израильскими структурами арестованы десять человек.

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