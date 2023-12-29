В Иране казнены несколько человек за работу на «Моссад»

В Иране казнены несколько человек за работу на израильскую разведывательную службу «Моссад». Об этом пишет Mizan.

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Вафа Хенаре, Арам Омари, Рахман Пархазо и Насим Намази за денежное вознаграждение поджигали дома и автомобили сотрудников иранских правоохранительных органов, говорится в решении суда. Отмечается, что осужденные намеревались подорвать безопасность страны.