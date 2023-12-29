В Белоруссии зарегистрировали собственную вакцину от COVID-19

МИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Минздрав Белоруссии заявил о создании и регистрации отечественной вакцины для медицинской профилактики COVID-19.

"Завершены клинические испытания отечественной вакцины против COVID-19. Сегодня реализован значимый для Республики Беларусь проект, итогом которого стало создание отечественной инактивированной цельновирионной вакцины для медицинской профилактики COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В нем отмечается, что вакцина зарегистрирована в Центре экспертиз и испытаний Минздрава.

Среди разработчиков вакцины научно-практические центры эпидемиологии и микробиологии, трансфузиологии и биомедицинских технологий, "Лотиос", Белорусский государственный медуниверситет, предприятие "Белмедпрепараты", Институт физиологии Национальной академии наук, ОАО "Белвитунифарм".