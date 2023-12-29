В США раскритиковали запрет Трампу участвовать в праймериз в штате Мэн
Кандидат в президенты США от Республиканской партии считает неконституционным решение не допустить экс-президента США Дональда Трампа до праймериз в штате Мэн. Об этом Рамасвами заявил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).
"Случайный человек в штате Мэн однажды решает, что Трампа не должно быть в избирательном бюллетене, и вот оно. Это неконституционно. Это монархично. Это антиамерикански. Но это происходит. Пора просыпаться", - заявил Рамасвами.
До этого высокопоставленный представитель избирательной комиссии штата, ссылаясь на решение, основанное на 14-й поправке конституции заявил, что Трамп не будет допущен до участия в праймериз Республиканской партии в штате Мэн.
Поправка запрещает лицам, принимавшим участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов или оказывавшим помощь и поддержку их врагам, занимать должности на службе США или отдельных штатов. Это изменение было внесено после Гражданской войны для ограничения прав политиков, участвовавших на стороне рабовладельческих штатов Юга.