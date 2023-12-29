В Киеве не работает одна из центральных станций метро

До этого горадминистрация Киева анонсировала закрытие второго участка синей линии метро. Заместитель председателя городской администрации Николай Поворозник, которого процитировало местное издание "Экономическая правда", рассказал, что правительство Киева решило закрыть еще один участок Оболонско-Теремковской (синей) линии метро из-за проседания подземных тоннелей. Он добавил, что сейчас власти рассматривают возможность перекрывать движение поездов на упомянутом участке Оболонско-Теремковской линии только по одному тоннелю за раз.