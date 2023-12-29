Испанскую журналистку ограбили в прямом эфире

Чернокожий мужчина напал на испанскую журналистку в прямом эфире и пообещал убить ее, если она позвонит в полицию. Видеозапись инцидента опубликовало издание Ura.ru.

Нападение произошло в Мадриде. На видео журналистка пытается отнять у мужчины свои вещи и предупреждает его, что ведется съемка, и они находятся в прямом эфире.

Однако грабителя это не напугало, он несколько раз повернулся и посмотрел в камеру, пообещав убить журналистку, если она обратится в полицию.

При этом телеканал скрыл лицо нападавшего, а свою журналистку Марту назвал «очень смелой».

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