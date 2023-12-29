Власти Львова сообщили о повторных взрывах в городе

Во Львове снова прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram-канале.

«Во Львове слышны взрывы», — говорится в публикации.

29 декабря во Львове произошел пожар на объекте критической инфраструктуры. Мэр города отмечал, что на место возгорания прибыли оперативные службы. До этого во Львове прозвучали взрывы.