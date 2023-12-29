В Харькове сообщили о третьей волне взрывов
В Харькове произошла третья волна взрывов в пятницу, 29 декабря. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
«Третья волна ударов по Харькову за сегодня», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что в Харькове прогремело как минимум восемь взрывов. Кроме того, о детонациях стало известно в Днепропетровске, где они произошли повторно. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена по всей территории республики.
29 декабря взрывы также прозвучали в Киеве и Одессе. Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил сообщения СМИ и уточнил, что сработали средства противовоздушной обороны. Он призвал жителей Киева оставаться в укрытиях.
Lenta.ru: главные новости