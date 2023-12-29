Администрации Байдена предсказали «суперстрашный» 2024 год

Бывший директор по связям с общественностью Белого дома Дженнифер Палмьери заявила, что 2024 год выглядит «суперстрашным» для администрации американского лидера Джо Байдена, поскольку экс-президент Дональд Трамп лидирует в некоторых штатах в преддверии всеобщих выборов. Об этом сообщает Fox News.

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«Послушайте, это очень страшно. Судьба страны висит на волоске, и есть опросы, которые показывают, что Трамп лидирует прямо сейчас», — ответила экс-сотрудник Белого дома на вопрос о ее ощущениях, в случае если бы она сейчас участвовала в предвыборной кампании.

При этом Палмьери отметила, что ей было бы приятно выступить против «угрозы» Трампа. Кроме того, она добавила, что Федеральная резервная система США планирует снизить ставки, что сигнализирует реальным потребителям и избирателям об изменении и улучшении ситуации.